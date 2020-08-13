Google создаст масштабную сеть распознавания землетрясений

Google объявил о создании масштабной сейсмологической сети на основе данных от Android-смартфонов. В телефоны встроены небольшие акселерометры, которые могут ощущать толчки от землетрясений. Об этом компания сообщает в своем блоге.

Если смартфон почувствует толчки, он направит сообщение на сервер компании. Там происходит объединение информации с разных устройств, чтобы установить, действительно ли происходит землетрясение. Так, все смартфоны будут присоединены друг к другу, формируя общую сейсмологическую сеть, говорится в сообщении.

На данный момент полученную от смартфонов информацию можно использовать при поиске затронутой землетрясением области. Для этого в поисковике Google надо ввести ключевые слова «землетрясение» или «землетрясение рядом со мной».

Также компания запустила рассылку уведомлений о землетрясении для владельцев смартфонов, находящихся в опасной зоне. Пока оповещения будут работать только в штате Калифорния. Для этого Google договорилась с властями штата о получении данных с 700 сейсмометров.

В компании заявили, что система уведомлений на базе Android начнет работать в других штатах и странах в следующем году.

Фото: Benny Marty / Shutterstock