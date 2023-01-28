Google повысит прозрачность Flights, Hotels и Play Store

Европа взяла курс на унификацию гаджетов и приложений и наиболее пристально следит за деятельностью крупных технологических корпораций. Ранее ЕС настоял, чтобы Apple перевела свои iPhone с портов lightning на порты USB-C, что было колоссальным прорывом в антимонопольной политике. А теперь стало известно, что и Google пообещал внести изменения в несколько продуктов и услуг, чтобы соответствовать законам ЕС в отношении прозрачности и предоставления информации потребителям.

После обсуждений с ассоциацией, занимающейся защитой прав потребителей Consumer Protection Cooperation Network (CPC), которую курирует Еврокомиссия, Google сообщил, что сделает политику Google Store, Google Play Store, Google Hotels и Google Flights более прозрачной, пишет Gizmochina.

Комиссар юстиции Дидье Рейндерс заявил, что потребители в ЕС имеют право на четкую и полную информацию, чтобы они могли делать осознанный выбор, а потому Google обязан соблюдать правила геоблокировки.

Регулирование гарантирует, что потребители смогут пользоваться одинаковыми правами и получать доступ к одинаковому контенту по всей Европе независимо от своего местонахождения.

В Google Hotels и Google Flights появится более детальная информация о ценах, скидках и доступности жилья, которая будет едина для всех и не привязана к геолокации.

В Google Play Store компания намерена предоставлять более полную и подробную информацию о себе как юрлице (включая официальное название и актуальные адрес).

Также корпорация обязуется создать дополнительный электронный адрес для органов по защите прав потребителей, чтобы клиенты могли сообщать и запрашивать удаление незаконного контента, и опубликовать расширенные контактные данные (не только чаты, но и прямой телефонный номер, например).

Кроме этого, компания обещает сделать так, чтобы потребители могли легко ориентироваться в версиях Google Play Store для разных стран и информировать разработчиков об их ответственности за доступность своих приложений на всей территории ЕС.

Кроме того, Google позволит потребителям использовать различные способы оплаты из любой страны ЕС.

CPC будет активно следить за выполнением этих обязательств, а национальные власти будут отслеживать и обеспечивать соблюдение требований, где это необходимо.

Тем не менее, одной из практик Google, которая не соответствует правилам геоблокировки, является применение технических ограничений на использование приложений, которые обычно доступны в стране, где пользователь находится временно.

CPC и национальным властям еще предстоит детально изучить корни этой проблемы и найти пути ее решения.

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