Google открыла набор на новый поток акселератора Google Growth Lab

Google объявила об открытии набора в новый поток акселератора Google Growth Lab. Акселерационная программа пройдет с упором на маркетинг и стратегии выхода на международный рынок. Заявки принимаются до 13 марта.
Об открытии набора на поток Google Growth Lab сообщается в официальном блоге Google.
К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом, клиентами, кратным ростом выручки, развитием в сфере digital и гибким бюджетом для маркетинговых тестов.
Программа акселератора будет сконцентрирована на построении устойчивого бизнеса, стратегии выхода на международный рынок и маркетинге. В отборе примут участие фонды и инвесторы-партнеры Google Growth Lab. Они будут работать с участниками в течение всей программы.
Подать заявку можно на сайте до 13 марта. Сама программа начнется 12 апреля и продлится 3 месяца в онлайн-формате. Занятия займут от 4 до 7 часов в неделю.
В феврале 2021 году Google открыла набор на второй поток акселератора Google Growth Lab. Программа стартовала в 2020 году, за два года в ней приняли участие 28 стартапов.
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Фото на обложке: JHVEPhoto /
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