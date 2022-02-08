Google открыла набор на новый поток акселератора Google Growth Lab

Google объявила об открытии набора в новый поток акселератора Google Growth Lab. Акселерационная программа пройдет с упором на маркетинг и стратегии выхода на международный рынок. Заявки принимаются до 13 марта.

Об открытии набора на поток Google Growth Lab сообщается в официальном блоге Google.

К участию приглашаются стартапы с готовым продуктом, клиентами, кратным ростом выручки, развитием в сфере digital и гибким бюджетом для маркетинговых тестов.

Программа акселератора будет сконцентрирована на построении устойчивого бизнеса, стратегии выхода на международный рынок и маркетинге. В отборе примут участие фонды и инвесторы-партнеры Google Growth Lab. Они будут работать с участниками в течение всей программы.

Подать заявку можно на сайте до 13 марта. Сама программа начнется 12 апреля и продлится 3 месяца в онлайн-формате. Занятия займут от 4 до 7 часов в неделю.

В феврале 2021 году Google открыла набор на второй поток акселератора Google Growth Lab. Программа стартовала в 2020 году, за два года в ней приняли участие 28 стартапов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!