В России заблокировали агрегатор новостей Google News

Роскомнадзор заблокировал агрегатор новостей Google News за то, что на нем публиковалась недостоверная информация о военной операции на Украине.

По данным на 22:05 МСК, доступа к сайту news.google.com уже нет.

Заявление Роскомнадзора о блокировке News.Google приводит ТАСС. В своих действиях ведомство ссылается на требование Генеральной прокуратуры.

Как следует из заявления, агрегатор новостей Google «обеспечивал доступ» к материалам с недостоверной информацией о ходе военной операции на Украине.

Согласно законодательству РФ, распространение заведомо ложной информации о действиях армии России за рубежом является уголовным преступлением, отметили в Роскомнадзоре.

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