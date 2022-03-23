В России заблокировали агрегатор новостей Google News

Роскомнадзор заблокировал агрегатор новостей Google News за то, что на нем публиковалась недостоверная информация о военной операции на Украине.
По данным на 22:05 МСК, доступа к сайту news.google.com уже нет.
Заявление Роскомнадзора о блокировке News.Google приводит ТАСС. В своих действиях ведомство ссылается на требование Генеральной прокуратуры.
Как следует из заявления, агрегатор новостей Google «обеспечивал доступ» к материалам с недостоверной информацией о ходе военной операции на Украине.
Согласно законодательству РФ, распространение заведомо ложной информации о действиях армии России за рубежом является уголовным преступлением, отметили в Роскомнадзоре.
Фото на обложке: rafapress /
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