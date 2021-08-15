Google оспорила иск о признании ее поисковика предметом общественного пользования

Корпорация Google потребовала отозвать иск генерального прокурора штата Огайо в США, который требовал признать ее поисковик предметом общественного пользования, таким как электричество, водопровод или общественный транспорт.

Представители Google утверждают, что их поисковик нельзя приравнивать к коммунальным услугам только по той причине, что им пользуется много людей, пишет Business Insider.

Генеральный прокурор штата Огайо Дэйв Йост считает иначе. Также, по его словам, компания манипулирует результатами поисковой выдачи в своих интересах. Например, если пользователь ищет авиабилеты, то поисковик прежде всего направит его на сервис Google Flights.

В свою очередь Google напомнили о некоторых известных американских медиа и популярной сети гипермаркетов, уточнив, что по логике генпрокурора эти компании тоже следует приравнять к коммунальным службам.

Представители корпорации заявили, что государство не имеет права диктовать бизнесу, какую информацию должны видеть граждане. По их мнению, именно этого и добиваются власти США подобными исками.

Это далеко не первый иск, поданный против Google. Буквально на днях компания уже проиграла один суд – ее признали виновной в нарушении пяти патентов на умные колонки Sonos.

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Фото: Unsplash