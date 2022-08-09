Google попытается оспорить штраф ФАС

Американская медиакорпорация Google подала в Арбитражный суд города Москвы ответный иск к Федеральной антимонопольной службе, которая в конце июля оштрафовала компанию на 2 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube».

О том, что Google намерена оспорить штраф стало известно журналистам Shopper's от источника, знакомого с делом и деталями иска.

Соответствующая карточка дела появилась на портале «Электронное правосудие» в картотеке арбитражных дел.

Представители истца не дают комментариев, а сотрудники ФАС пока не ознакомились с документами дела.

Напоминаем, что еще в апреле 2021 года антимонопольная служба начала кампанию против медиагиганта из-за «непрозрачности» блокировок контента (ФАС сочла, что Google «внезапно блокирует, удаляет аккаунты и контент пользователей на видеохостинге Youtube»).

Всего за 2021 год суды столицы рассмотрели более 16 дел против Google.

Также в декабре 2021 года компания была оштрафована на 7,2 млрд рублей (первый в РФ оборотный штраф для иностранных компаний за неудаление запрещенного контента), ранее в июле 2022 года — на 21,077 млрд рублей (по требованию Роскомнадзора — уже за повторный отказ удалить запрещенный контент).

И непосредственно ФАС уже 26 июля оштрафовала корпорацию еще на 2 млрд рублей.

Фото на обложке: Souvik Banerjee / Unsplash