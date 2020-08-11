Google запустил тестирование виртуальных визитных карточек

Google тестирует новую систему виртуальных визитных карточек под названием People cards («Карточки людей»). Это общедоступные персональные профили, которые будут создаваться самостоятельно пользователями Google. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Созданные визитные карточки будут отображаться в результатах поиска в Google.

Отмечается, что в виртуальном профиле обязательно потребуется указать имя, род занятий, местоположение и некоторую информацию «о себе». Также можно будет добавить:

информацию об образовании,

название родного города,

ссылку на личный веб-сайт,

ссылки на соцсети,

адрес электронной почты,

номер телефона.

«Мы надеемся, что эта новая функция поиска поможет всему миру найти миллионы влиятельных лиц, предпринимателей, потенциальных сотрудников, ИП, фрилансеров и всех, кто хочет, чтобы их нашли», — говорится в сообщении компании.

Чтобы создать новую визитную карточку, нужно выполнить поиск по собственному имени или фразе «добавить меня в поиск». Предварительно необходимо войти в свою учетную запись Google. Удалить карточку можно в любой момент.

По заявлению Google, для защиты от создания фейковых профилей и контроля качества информации применяются:

правило создания одной визитной карточки на одну учетную запись Google;

требование аутентификации учетной записи через номер телефона;

механизмы защиты от оскорбительного содержания и спама;

возможность обратной связи при обнаружении низкокачественной информации или поддельного профиля.

Сейчас функция в тестовом режиме доступна только в Индии на английском языке.

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