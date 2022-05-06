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Google Play ограничил пользование магазином приложений для пользователей и разработчиков из России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google ввел ограничения на пользование своим магазином приложений для российских пользователей и разработчиков. Первым больше нельзя загружать платные приложения, последним – обновлять их.

Google Play ограничил пользование магазином приложений для пользователей и разработчиков из России

О введении запрета говорится в блоге Google. Причем на русскоязычной версии сайта сообщение не отображается, прочесть его можно только в версии на английском языке.

Российские пользователи Google Play и разработчики приложений для него с 5 мая не могут загружать платные приложения и обновлять их. Google пошла на такую меру в целях соблюдения санкций, которые были введены в отношении России из-за военной операции на Украине.

Бесплатных приложений запрет не касается. Пользователи по-прежнему смогут загружать их, а разработчики – выпускать обновления, но загружать в магазин новые платные приложения российские разработчики больше не смогут.

Платные подписки будут действовать до конца оплаченного периода. По его окончании подписки будут отменены без возможности продления.

В Google посоветовали разработчикам платных приложений, которые предоставляют «критически необходимые услуги», сделать приложения бесплатными или отменить платную подписку.

О том, что Google планирует запретить пользователям из России покупать платные приложения в Google Play, стало известно 10 марта.

Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock

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