Удаленные из Google Play приложения оказались доступны на альтернативных маркетплейсах

Приложения подпавших под санкции ВТБ и «Промсвязьбанка» (ПСБ) сейчас доступны в Galaxy Apps, предустановленный на устройствах Samsung. Также в Galaxy Apps, как и в GetApps от Xiaomi, остались некоторые приложения экосистемы Сбербанка, удаленные из Google Play и App Store.
Газета «Коммерсантъ» проверила наличие приложений для ОС Android, удаленных из Google Play, в магазинах приложений южнокорейской Samsung (Galaxy Apps) и китайской Xiaomi (GetApps).
Samsung и Xiaomi не являются субъектами американских санкций, пишет газета со ссылкой на юристов, однако сохраняя доступ к сервисам российских банков, они рискуют оказаться под ограничениями.
- В магазине от Samsung есть приложения банков ВТБ и ПСБ, а также часть небанковских приложений экосистемы Сбербанка — «СберМегаМаркета» и голосового помощника «Салют».
- В магазине от Xiaomi также можно найти приложение «СберМегаМаркет», но под старым названием Goods.ru. В «СберМегаМаркете» при этом посоветовали скачивать приложение только по прямой ссылке с официального сайта.
В Samsung отказались от комментариев, в Xiaomi не ответили на запрос издания.
В России, как сообщалось, должна появиться своя альтернатива Google Play и App Store. Представить российский магазин приложений к 1 июня должно Минцифры, основную разработку ведет VK.
Фото на обложке: Unsplash
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