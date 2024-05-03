Google объявила дату закрытия сервиса «Подкасты». С 23 июня прослушивание шоу в «Google Подкастах» станет невозможным, позже отменят возможность экспортирования подписок.

Сервис «Google Подкасты» будет закрыт 23 июня 2024 года. Об этом Google сообщила в почтовой рассылке пользователям сервиса.

«После 23 июня 2024 года слушать шоу в “Google Подкастах” будет нельзя. После 29 июля 2024 года вы больше не сможете перенести или экспортировать подписки в другой сервис», — говорится в сообщении.

Пользователи могут перенести свои подписки в сервис YouTube Music и слушать подкасты в нем в фоновом режиме. Записи можно будет скачивать без оформления платной подписки.

О планах закрыть сервис «Подкасты» Google объявила в сентябре 2023 года. По актуальным на тот момент данным компании, около четверти слушателей подкастов предпочитали делать это на YouTube.

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