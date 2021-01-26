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Устали мириться с несправедливостью: сотрудники Google объединились в профсоюз

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Работники Google из 10 стран мира создали профсоюзную коалицию Alpha Global для контроля отношений сотрудников с Alphabet (материнская компания, которой принадлежит Google). Об этом сообщает портал The Verge.

Устали мириться с несправедливостью: сотрудники Google объединились в профсоюз

Создание профсоюза объясняется растущими требованиями сотрудников Google о пересмотре политики в отношении оплаты труда, преследований и этики. Первыми в профсоюз объединились более 400 инженеров Google и других работников из США и Канады.

Сейчас в объединение входит уже 13 профсоюзных организаций из США, Швейцарии, Ирландии, Великобритании, Италии, Германии, Дании, Финляндии, Швеции и Бельгии. Недавно Alpha Global вошла в состав международной федерации профсоюзов UNI Global Union, которая защищает интересы 20 млн сотрудников разных компаний в 150 странах мира.

«Движение, начатое техническими специалистами Google, и не только, вдохновляет. Они используют свои коллективные силы не только для изменения условий занятости, но и для решения социальных проблем, вызванных растущей концентрацией корпоративной власти», — пояснил генеральный секретарь UNI Кристи Хоффман.

В настоящий момент Alpha Global пока еще не признан Национальным советом по трудовым отношениям (NLRB) и потому официально не может вести коллективные переговоры с работодателем. В планах профсоюза — избрание руководящего комитета, в который могут входить как сотрудники Google, так и профсоюзные организаторы.

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Фото: Willy Barton / Shutterstock

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