Google может вывести рекламное подразделение в отдельную структуру

Медиагигант Google оценивает возможность выделить часть своего бизнеса, которая занимается аукционами и размещением рекламы на веб-сайтах и в приложениях, в отдельную структуру под эгидой Alphabet.

Об этом источники, близкие к компании, сообщили The Wall Street Journal. По их словам, это признак того, что правовое и нормативное давление на технологического гиганта достигает апогея.

Новая организация потенциально может быть оценена в десятки миллиардов долларов. Все будет зависеть от того, какие активы Google выведет из под своего контроля и включит в эту структуру.

Будет ли это предложение эффективной мерой по предотвращению иска, сказать сложно. Представители антимонопольного ведомства дали понять, что их интересуют принципиальные изменения в ведении рекламного бизнеса Google, а не какие-то формальные структурные изменения.

В настоящий момент Министерство юстиции США проводит расследование на предмет злоупотребления Google своей ролью брокера цифровой рекламы.

Антимонопольные наблюдатели давно ожидали второго иска против компании. Два года назад дело завели в отношении доминирующего положения Google в онлайн-поиске. Аналогичные претензии – о ведении бизнеса в ущерб честной конкуренции – теперь хотят предъявить техногиганту и в сфере рекламы.

По итогам расследования Google ожидает решения судьи по ходатайству о прекращении дела, основанного на том, что иск «полон неточностей и не имеет юридической силы».

Компания заявляет, что «конструктивно взаимодействует с регулирующими органами» и подтверждает, что у нее «нет планов продавать или выходить из этого бизнеса». И все же мы видим, что какие-то новые решения Google начал пристально изучать.

Эксперты рынка считают, что любые шаги Google по реструктуризации части своего рекламно-технологического бизнеса могут потрясти индустрию цифровой рекламы.

По данным eMarketer, в этом году рекламодатели планируют потратить более $600 млрд на цифровую рекламу по всему миру, и Google играет важную роль посредника в таких продажах.

В прошлом году выручка Google от посреднической продажи рекламы на других сайтах и в приложениях составила $31,7 млрд, что составляет примерно 12% от общей выручки Alphabet.

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