Пожелания не учитываются: Google вернет сотрудников в офисы

Google провела опрос среди сотрудников о влиянии удаленной работы на их продуктивность и общение с коллегами. Несмотря на то, что некоторые респонденты заявили, что место работы никак не влияет на рабочие процессы, корпорация озвучила планы по возвращению сотрудников в офисы.

По словам вице-президента Google Брайана Велле, более 75% сотрудников заявили, что нуждаются в более интенсивном «сотрудничестве и социальных связях». Топ-менеджер интерпретировал это как «физическую необходимость» находиться рядом с коллегами, работая над новыми проектами, пишет Bloomberg.

Однако издание подчеркивает, что результаты опроса Google не раскрывает, сколько сотрудников хотят остаться на удаленном режиме — неизвестно.

Google уже заявила, что решительно намерена вернуть большинство сотрудников в офисы. Компания ранее сообщила, что с сентября люди будут работать в офисах по три дня в неделю. Позже она изменила планы, заявив, что 60% сотрудников будут работать по несколько дней в неделю в офисах Google, 20% смогут работать из новых офисов, а оставшиеся 20% — удаленно.

Возвращение в офисы обрадовало не всех сотрудников. У многих недовольство усилилось после того, как как старший вице-президент Google по технической инфраструктуре Урс Хельцле сообщил о желании переехать в Новую Зеландию и поработать удаленно. Это разозлило многих сотрудников, так как, по слухам в компании, Хельцле выступал против удаленной работы персонала, не достигшего определенного уровня в официальной корпоративной иерархии.

Позже в пресс-службе компании заявили, что топ-менеджер, наоборот, поддерживает удаленную работу, а сам запросил о переводе еще в прошлом году, но из-за пандемии его переезд пришлось отложить.

В начале июля в Apple провели похожий опрос среди сотрудников. Тогда почти 90% респондентов отметили важность выбора формата работы. Компания также ввела впорядке исключения гибридную модель — с сентября большинство работников должны вернуться в офис и работать из него три дня в неделю. Сотрудники жалуются, пишет The Verge, что получить одобрение на удаленную работу стало сложнее после перехода на эту модель работы. По словам работников, единственный способ работать удаленно — документально подтвержденное заболевание, которое дает право не ходить в офис. Чтобы получить разрешение, нужно предоставить компании свои медицинские данные, но не все на это готовы. Больше десятка человек заявили, что либо сами увольняются, либо их знакомые.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: LittlePigPower/Shutterstock