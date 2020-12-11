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Google, Intel, Zoom будут продвигать Chrome в бизнес

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Группа «тяжеловесов», включая Google, Intel, Zoom объявили о создании альянса Modern Computing Alliance. Компании обещают предложить корпоративным клиентам инновационные решения и веб-приложения, которые особенно актуальны для бизнеса в период пандемии. Предполагается, что продукты будут работать в экосистеме Chrome.

Google, Intel, Zoom будут продвигать Chrome в бизнес

Google, Zoom, Intel, Slack и ряд других компаний создали альянс Modern Computing Alliance, чтобы продвигать инновации в сфере корпоративного бизнеса. Предполагается, что основным продуктом для продвижения станет Chrome, пишет TechCrunch. 

По информации издания, компании будут предлагать предприятиям инновации в экосистеме Chrome. Кроме того, корпоративным клиентам будет доступна помощь в решении большого спектра технологических проблем, с которыми они сталкиваются.

Согласно официальному заявлению альянса, главной его целью станет поддержка различных современных вычислительных платформ и предоставление выбора комплексных бизнес-решений, что особенно актуально в условиях пандемии.

В списке участников — Google, Box, Citrix, Dell, Imprivata, Intel, Okta, RingCentral, Slack, VMware. Выпуск первых продуктов запланирован на первую половину 2021 года, однако не уточняется, что именно компании представят.

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В 1991 году Microsoft, MIIPS и другие компании создали консорциум по перспективным вычислительным средам для создания альтернативы процессорам Intel. В том же году альянс под названием AIM заключили Apple, IBM и Motorola для создания нового стандарта вычислительной техники, основанного на процессоре PowerPC.

Фото: Mactrunk/Depositphotos



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