Девять госкомпаний запустят программы для создания поставщиков из МСП

Девять госкомпаний федерального и регионального уровня планируют запустить в 2025 году программы «выращивания» поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Программы собираются запустить, в частности, «Метрострой Северной столицы», «Транснефть», «Сибер» (входит в «Ростех»), МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» и авиакомпания «Аврора». Уже утвердил программу один из крупнейших российских добытчиков урана — ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Также отборы заявок на участие в программах «выращивания» поставщиков проведут Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации и «Школьное питание» (региональный заказчик из Ханты-Мансийского автономного округа).

Обычно госкомпании заключают с поставщиками офсетные контракты — они подразумевают, что часть прибыли предприниматель инвестирует в развитие. Например, по данным Корпорации МСП, в 2025 году РЖД заключили четыре таких контракта, еще один — энергетическая компания «Форвард энерго».

Всего за время действия механизма по «выращиванию» поставщиков госкомпании заключили 16 офсетных договоров на 6,6 млрд рублей. Поставщики по этим договорам должны инвестировать в собственные производства около 1,5 млрд рублей. Программы запустили больше 30 крупнейших госкомпаний, в том числе РЖД, «Интер РАО», «Мослифт», «Почта России», «Ростелеком» и РСХБ.

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике России по итогам 2023 года выросла до 21,7% (34,5 трлн рублей). Это стало рекордным показателем с 2018 года.

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