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В Госдуме предложили разрешить бизнесу выплачивать зарплату при блокировке счета

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Приостановка операций по счету не должна влиять на выплату зарплат сотрудникам, считают в Госдуме. Проект поправок в Налоговый кодекс об этом разработал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишут «Ведомости».

В Госдуме предложили разрешить бизнесу выплачивать зарплату при блокировке счета

Документ направлен на отзыв в правительство. Депутат предложил изменить ст. 76 Налогового кодекса (приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и ИП).

Предлагается:

  • прописать исключение для операций по счету при его блокировке — в частности, сделать приоритет в очередности исполнения обязательств для выплат зарплаты работникам;
  • разрешить исполнять обязательства по договорам, заключенным до приостановления операций по счетам;
  • обязать налоговую направлять уведомления о неисполнении обязанности по подаче налоговой декларации не позднее чем за 14 дней до принятия решения о приостановке операций (в настоящее время это право, а не обязанность налоговой).

Блокировка счетов — это санкция за несвоевременную уплату налогов или сдачу налоговой отчетности, в итоге работа предприятия оказывается почти невозможной, считает депутат Даванков. В настоящее время нагрузка на предпринимателей «огромная» и некоторые не успевают подать налоговую декларацию, добавил он.

«Блокировка счетов парализует компанию: она не может проводить расчеты и даже начислять зарплату. Поэтому мы предлагаем заранее предупреждать предпринимателей о сроках подачи декларации, а за две недели до блокировки присылать личное уведомление», — считает Даванков.

На это время у бизнеса должна сохраняться возможность исполнять обязательства по договорам и платить зарплаты сотрудникам, заключил он.

Фото на обложке: Unsplash

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