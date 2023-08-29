В Госдуме предложили разрешить бизнесу выплачивать зарплату при блокировке счета

Приостановка операций по счету не должна влиять на выплату зарплат сотрудникам, считают в Госдуме. Проект поправок в Налоговый кодекс об этом разработал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, пишут «Ведомости».

Документ направлен на отзыв в правительство. Депутат предложил изменить ст. 76 Налогового кодекса (приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и ИП).

Предлагается:

прописать исключение для операций по счету при его блокировке — в частности, сделать приоритет в очередности исполнения обязательств для выплат зарплаты работникам;

разрешить исполнять обязательства по договорам, заключенным до приостановления операций по счетам;

обязать налоговую направлять уведомления о неисполнении обязанности по подаче налоговой декларации не позднее чем за 14 дней до принятия решения о приостановке операций (в настоящее время это право, а не обязанность налоговой).

Блокировка счетов — это санкция за несвоевременную уплату налогов или сдачу налоговой отчетности, в итоге работа предприятия оказывается почти невозможной, считает депутат Даванков. В настоящее время нагрузка на предпринимателей «огромная» и некоторые не успевают подать налоговую декларацию, добавил он.

«Блокировка счетов парализует компанию: она не может проводить расчеты и даже начислять зарплату. Поэтому мы предлагаем заранее предупреждать предпринимателей о сроках подачи декларации, а за две недели до блокировки присылать личное уведомление», — считает Даванков.

На это время у бизнеса должна сохраняться возможность исполнять обязательства по договорам и платить зарплаты сотрудникам, заключил он.

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