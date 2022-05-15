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Володин: Госдума готовит законопроекты по защите россиян и экономики РФ от санкций

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законодательных инициативах, направленных на защиту россиян и экономики страны от западных санкций, которые находятся в «приоритетной повестке Государственной Думы» и «будут рассмотрены в течение весенней сессии» нижней палаты парламента.

Володин: Госдума готовит законопроекты по защите россиян и экономики РФ от санкций

Речь идет о девяти инициативах в различных областях экономической и социальной политики России. Одна из них — внешнее управление иностранными компаниями, ушедшими с российского рынка. Законопроект коснется предприятий, «которые имеют существенное значение для экономики России».

Внешнее управление может быть введено решением суда. Зарубежные собственники смогут возобновить работу в России или продать пакет акций.

Следующий законопроект касается безопасности персональных данных российских граждан. Уполномоченные органы смогут вмешиваться в вопросы персональных данных граждан РФ на территории других стран.

Упростится получение вида на жительство для иностранных IT-специалистов, которые работают в российских компаниях. Им не потребуется иметь разрешение на временное проживание.

Госдума планирует поддержать лизингополучателей — компании смогут без пеней и штрафов досрочно выкупать транспорт и оборудование, находящееся в лизинге, при увеличении лизинговых платежей. Предполагается, что это поможет стабилизации отрасли, пострадавшей от повышения ключевой ставки ЦБ.

Законодатели обсудят изменения в бюджетное законодательство, которые предполагают упрощение казначейского сопровождения контрактов. Кроме того, правительству могут разрешить использовать нефтегазовые доходы для погашения госдолга и замещения госзаимствований.

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Могут продлить период действия пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, который подлежит зачислению в бюджеты регионов, с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года.

В России хотят изменить понятие «соотечественник за рубежом». Из определения планируют исключить связь с гражданством СССР. «Соотечественниками», в случае принятия закона, будут считать владеющих языком как государственным и относящихся к народам, которые исторически просиживают в РФ, а также тех, чьи предки родились и жили в России.

В ответ на запрет российских СМИ в другой стране Госдума предлагает «оперативно запрещать или ограничивать работу» изданий этой страны. Также может быть прекращена работа СМИ, распространяющего «дискредитирующую информацию» о ВС РФ или призывающего к введению санкций против России.

Также планируется увеличение бюджетных мест в магистратуре. По мнению Володина, «это позволит вырастить квалифицированные кадры, которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны».

Фото: OlegDoroshin / Shutterstock

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