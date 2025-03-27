В Госдуме предложили смягчить критерии господдержки среднего бизнеса в санаторно-курортной сфере

В Госдуме подготовили законопроект, который предлагает смягчить один из критериев получения господдержки для среднего бизнеса в санаторно-курортной области — позволить таким компаниям иметь больший штат сотрудников, чем предписано нормами о получении такой поддержки. Об этом пишет ТАСС, у которого есть копия документа.

Зачем это нужно? «Законопроект разработан для оказания поддержки организациям санаторно-курортной сферы, высокая штатная численность работников которых (в особенности медицинских работников) при невысоком доходе не позволяет им относиться к категории субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) и участвовать в программах поддержки», — заявили авторы законопроекта.

ТАСС напомнил, что сейчас к категории МСП относятся те предприятия, чей доход за прошедший календарный год не превышает 120 млн рублей (для микропредприятий), 800 млн рублей (для малых) и 2 млрд рублей (для средних). При этом для признания компании микропредприятием в ней должны трудиться не больше 15 сотрудников, для признания малым и средним предприятием — не более 100 и 250 соответственно.

Что предлагается? При этом для средних компаний отдельных отраслей сделаны исключения — речь идет о бизнесе в сферах легкой промышленности и общепита. Такое же исключение депутаты предложили сделать для организаций в санаторно-курортной области, увеличив предельное число сотрудников таких компаний до 1,5 тыс.

Член комитета Госдумы по экономической политике и соавтор законопроекта Эдуард Кузнецов уточнил, что документ направлен в кабмин для получения отзыва.

В начале февраля глава Минэка Максим Решетников сообщил о том, что субъекты МСП смогут привлечь не менее 25 млрд рублей на развитие гостиниц в 2025 году с помощью спецлимита зонтичных поручительств от Корпорации МСП. Такие поручительства покрывают до 50% размера кредита.

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