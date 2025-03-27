В Госдуме предложили смягчить критерии господдержки среднего бизнеса в санаторно-курортной сфере
В Госдуме подготовили законопроект, который предлагает смягчить один из критериев получения господдержки для среднего бизнеса в санаторно-курортной области — позволить таким компаниям иметь больший штат сотрудников, чем предписано нормами о получении такой поддержки. Об этом пишет ТАСС, у которого есть копия документа.
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Зачем это нужно? «Законопроект разработан для оказания поддержки организациям санаторно-курортной сферы, высокая штатная численность работников которых (в особенности медицинских работников) при невысоком доходе не позволяет им относиться к категории субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) и участвовать в программах поддержки», — заявили авторы законопроекта.
ТАСС напомнил, что сейчас к категории МСП относятся те предприятия, чей доход за прошедший календарный год не превышает 120 млн рублей (для микропредприятий), 800 млн рублей (для малых) и 2 млрд рублей (для средних). При этом для признания компании микропредприятием в ней должны трудиться не больше 15 сотрудников, для признания малым и средним предприятием — не более 100 и 250 соответственно.
Что предлагается? При этом для средних компаний отдельных отраслей сделаны исключения — речь идет о бизнесе в сферах легкой промышленности и общепита. Такое же исключение депутаты предложили сделать для организаций в санаторно-курортной области, увеличив предельное число сотрудников таких компаний до 1,5 тыс.
Член комитета Госдумы по экономической политике и соавтор законопроекта Эдуард Кузнецов уточнил, что документ направлен в кабмин для получения отзыва.
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Фото на обложке: WR studio / Shutterstock / FOTODOM
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