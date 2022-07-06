Госдума приняла закон о запрете разглашать контрсанкционную информацию

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает запрет на распространение информации о сделках в области внешней торговли, которая может повлечь санкции для их участников со стороны недружественных стран и компаний. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Это касается информации о любых сделках, связанных с торговлей услугами, товарами и интеллектуальной собственностью на внешнем рынке.
Распространять подобные сведения можно будет только с письменного согласия сторон сделки. Это не касается органов госвласти, председателя ЦБ и его заместителей.
При этом если участник сделки сам распространил контрсанкционную информацию в сети или посредством СМИ, то ограничение автоматически снимается.
За разглашение сведений без разрешения предусматривается такая же ответственность, как и за разглашение информации с ограниченным доступом — штраф. Для физлиц он составит 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 40–50 тыс. рублей, для юрлиц — 100–200 тыс. рублей.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Законопроект о деятельности классифайдов прошел первое чтение в Госдуме
- 2 Газпром потратит сумму, эквивалентную сумме невыплаченных дивидендов, на выплату НДПИ
- 3 Что нужно знать, чтобы подготовиться к возможному внесению в санкционный список
- 4 500 000 рублей за прием на работу бывшего чиновника. Как избежать штрафа
- 5 Как платить налоги после утраты статуса резидента: разбор
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022