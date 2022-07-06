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Госдума приняла закон о запрете разглашать контрсанкционную информацию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который предполагает запрет на распространение информации о сделках в области внешней торговли, которая может повлечь санкции для их участников со стороны недружественных стран и компаний. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла закон о запрете разглашать контрсанкционную информацию

Это касается информации о любых сделках, связанных с торговлей услугами, товарами и интеллектуальной собственностью на внешнем рынке. 

Распространять подобные сведения можно будет только с письменного согласия сторон сделки. Это не касается органов госвласти, председателя ЦБ и его заместителей.

При этом если участник сделки сам распространил контрсанкционную информацию в сети или посредством СМИ, то ограничение автоматически снимается.

За разглашение сведений без разрешения предусматривается такая же ответственность, как и за разглашение информации с ограниченным доступом — штраф. Для физлиц он составит 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 40–50 тыс. рублей, для юрлиц — 100–200 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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