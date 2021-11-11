В Госдуме создадут рабочую группу по регулированию майнинга криптовалют

В Госдуме создадут рабочую группу, которая займется вопросами правового регулирования криптовалют. Такое поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

С таким предложением выступил депутат от ЛДПР, первый зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он предложил легализовать майнинг криптовалюты, отметив, что обсуждение этого вопроса уже назрело. «Нами подготовлен законопроект и мы его внесем в обязательном порядке», — заявил депутат.

Луговой пояснил, что майнеры ежегодно обогащаются на $2 млрд за счет населения и не платят при этом налоги. Кроме того, по его словам, из‑за отсутствия регулирования оборота криптовалюты «правоохранительные органы вообще попадают в тупик, поскольку не могут установить в деятельности отдельных лиц признаков преступления и принять необходимые процессуальные решения».

Депутат также предложил для обсуждения этого вопроса создать межкомитетскую рабочую группу на базе Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«Давайте мы, что касается рабочей группы, попросим заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас майнинг криптовалют в России существует в серой зоне. 1 января 2021 года в РФ вступил в силу Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты. Использовать криптовалюту в России для оплаты товаров и услуг запрещено, но допускается ее использование в качестве объекта инвестирования.

В ноябре 2021 года В Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме заявили о необходимости официального признания майнинга предпринимательской деятельностью, а также предложили присвоить майнингу ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения.

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