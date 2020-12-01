В Госдуму внесен законопроект о налоге на криптовалюту

В Государственную думу внесен законопроект о налоге на криптовалюту. Автором документа выступило Правительство РФ. Согласно документу, цифровая валюта приравнивается к имуществу для возможности ее налогообложения. Об этом говорится на сайте Госдумы.

«Масштабное распространение технологии "блокчейн" и расширение числа экономических субъектов, использующих криптовалюту, в том числе с целью получения доходов, требует законодательной определенности в части ее налогообложения», — отмечают в Правительстве.

Также авторы законопроекта указывают, что криптовалюта часто используется для уклонения от уплаты налогов, легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования незаконной деятельности. И сейчас у налоговых органов нет информации об открытых российскими юрлицами и физлицами криптовалютных кошельках и осуществляемых по ним операциях.

Законопроект доступен на сайте электронной базы данных Госдумы. Согласно ему, криптовалюта приравнивается к имуществу. Если документ будет принят, доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Вместе с тем, криптовалюта не будет подлежать амортизации. Также осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Обязательному декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год. Напомним, что в начале ноября соответствующая разработка была включена в пакет законопроектов Минфина страны.

Кроме того, документом предусмотрен штраф за несвоевременное или недостоверное предоставление отчета об операциях с цифровой валютой и ее остатках. Он составит 10% от наибольшей из двух сумм — поступления цифровой валюты лицу или суммы ее списания. В случае неуплаты или неполной уплаты налога штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.

В случаях возможного нарушения налогового законодательства, налоговая сможет в истребовать у банков выписки по криптовалютным счетам физлиц.

Кабмин одобрил закон о налогообложении криптовалют 26 ноября.

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