Минфин подготовил законопроекты по регулированию криптовалют

Министерство финансов РФ разработало пакет законопроектов по регулированию криптовалют. В частности предлагается обязательное декларирование операций с цифровыми валютами свыше 600 тысяч рублей в год. Об этом говорится на сайте министерства.

Законопроекты представлены на общественное обсуждение. Они направлены на реализацию норм, которые закреплены в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Также они приводят регулирование криптовалют в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Минфин предусмотрел изменения в закон о противодействии отмыванию денежных средств №115-ФЗ.

«В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами», — говорится в сообщении.

Предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней.

Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом кодексе, поясняет министерство. Также отмечается, что отдельные изменения вносятся в УК и КоАП, в том числе для признания цифровой валюты имуществом.

Декларацию в отношении цифровой валюты предлагается подавать в случае, если объем поступлений или списаний по счетам физического или юридического лица в течение года превысит 600 тысяч рублей.

Здесь не учитывается движение криптовалют между счетами одного человека или организации. Сообщать эти данные в налоговую будет необходимо не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Непредставление декларации грозит штрафом в размере 10% от наибольшей из двух сумм — суммы списаний или поступлений.

Систематическое непредставление или подача ложных сведений об операциях с криптовалютой в крупном размере будет наказываться штрафом, принудительными работами с лишением права занимать определенные должности либо арестом.

Так, за нарушения в особо крупном размере или совершенные группой лиц по предварительному сговору, будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до трех лет.

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