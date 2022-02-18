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В Госдуме предложили вести учет «инфоцыган» и бизнес-тренеров для борьбы с мошенниками

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Госдуме предложили поставить «инфоцыган» и бизнес-тренеров на учет. Создание специального реестра коучей позволит бороться с мошенниками, которые берут деньги за платные услуги, но не оказывают их.

В Госдуме предложили вести учет «инфоцыган» и бизнес-тренеров для борьбы с мошенниками

Вопрос регулирования рынка коучинга обсуждали на совещании в Госдуме, рассказал «Ведомостям» депутат Дмитрий Гусев.

По итогам дискуссии было принято решение создать рабочую группу, которая займется поиском «инфоцыган»-мошенников и оценкой качества оказываемых услуг бизнес-тренерами.

Среди законодательных инициатив обсуждалась сертификация услуг, которые оказываются в этой сфере, а также создание специального реестра бизнес-тренеров. Было высказано предложение обязать коучей и других участников рынка возвращать деньги, если они не оказали платную услугу.

Согласно информации, озвученной в Госдуме, больше других интересуются онлайн-коучингом женщины в возрасте от 45 лет, а одной из самых популярных тем запросов стало продвижение образа успешной жизни.

Рынок онлайн-коучинга в России на данный момент не регулируется законодательством. Бизнес-тренеры не получают лицензию на свою деятельность, а их клиенты не имеют права обратиться к закону о защите прав потребителей в случае получения некачественно оказанной услуги.

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Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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