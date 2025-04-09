В Госдуме займутся регулированием ИИ на законодательном уровне
В Госдуме сформирована межфракционная рабочая группа, задача которой — разработка законодательных инициатив в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Ведомости».
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В состав группы вошли представители всех фракций. Ожидается, что она будет функционировать до 2026 года. Возглавил группу вице-спикер Александр Бабаков («Справедливая Россия»). Он отметил, что вопрос регулирования ИИ не должен вызывать опасений, добавив, что эта сфера требует комплексного подхода и оценки множества факторов, включая этические угрозы и рыночные условия.
Рабочая группа будет заниматься многими вопросами, от этики и безопасности до международного сотрудничества, рассказал депутат Антон Ткачев («Новые люди»). В материалах к оргзаседанию группы говорится, что депутатам предстоит разработать предложения в том числе по законопроектам, связанным с национальной обороной и безопасностью России. Запланированы также предложения по защите от преступного использования ИИ. В процессе работы группа планирует организовать публичные парламентские слушания.
- В феврале 2024 года Владимир Путин утвердил обновленную национальную стратегию развития ИИ до 2030 года, которая предполагает, что 80% работников будут обладать навыками использования ИИ и уровень доверия к технологиям также должен достичь 80%.
- В феврале 2025 года вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий вопросы цифрового развития, связи и ИИ, заявил, что в ближайшие два года нет планов по законодательному регулированию технологии искусственного интеллекта. «Пару лет мы поживем в таких реалиях», ― заявил он.
Фото на обложке: Immo Wegmann / Shutterstock / FOTODOM
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