В России не будут регулировать разработку ИИ два года

Российские власти в ближайшие два года не планируют законодательно регулировать технологии искусственного интеллекта. Об этом в ходе презентации нацпроекта «Экономика данных» в национальном центре «Россия» заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не считаем, что сейчас именно тот момент, когда нужно заходить с регуляторикой самого развития и применения. Я думаю, что пару лет поживем в таких реалиях, а дальше будем думать, что делать», — сказал Григоренко.

Он также добавил, что важно учитывать подход к появлению государства в регулировании искусственного интеллекта, чтобы «не появиться слишком рано или слишком поздно».

Мнение эксперта. Нельзя сказать, что технологии ИИ совсем не регулируются на законодательном уровне, заявил RB.RU Александр Лошкарев, коммерческий директор разработчика голосовых помощников Neuro.net. По его словам, в том или ином виде ИИ считается коммуникацией с конечным пользователем или автоматизацией процесса. Коммуникацию с пользователями регулирует рекламная политика компаний, а на законодательном уровне — Федеральная антимонопольная служба, объяснил Лошкарев.

«Ужесточение регулирования может привести к замедлению развития сферы ИИ. И если сейчас она на пике — практически каждый квартал мы наблюдаем вывод на потребительский рынок новых технологий — то ужесточение контроля на законодательном уровне гарантировано замедлит как развитие ИИ, так и тестирование гипотез применения новых технологий», — считает эксперт.

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