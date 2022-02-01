Госдума примет закон, закрепляющий понятие «самозанятый», до конца 2022 года

Госдума может принять новый закон о занятости, который закрепит за самозанятыми права на социальное страхование и социальную защиту, до конца 2022 года. Об этом сообщил замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев

Действующий сегодня закон о занятости был принят 30 лет назад, напомнил Исаев. С того времени в документ было внесено 50 поправок, в том числе о возможности предоставления службами занятости услуг дистанционно, указал он.

«Но нужен новый закон. И сегодня мы обговорили со сторонами социального партнерства — Министерством труда, профсоюзами и работодателями — предполагаемую структуру и содержание этого закона», — сообщил парламентарий.

В новом законе в том числе будет:

дано определение понятия «самозанятый»;

дано определение «платформенной» и «неконвенциональной» занятости;

определены права самозанятых и возможности социального страхования и социальной защиты.

Разработка закона призвана обелить рынок труда и предоставить большему количеству людей права на пенсии и социальные пособия. Ожидается, что работа над законопроектом будет вестись в течение года. По словам Исаева, планируется, что новый закон о занятости будет принят Госдумой до конца 2022 года.

Новый налоговый режим для граждан вввели в 2019 году. По данным ФНС, число самозанятых в России достигло 4 млн человек. С 2019 года они заработали более 882 млрд рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек.

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