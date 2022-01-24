Число самозанятых в России достигло 4 млн человек, их доходы превысили 882 млрд рублей — ФНС

Количество зарегистрированных в России самозанятых граждан достигло 4 млн человек. С 2019 года они заработали более 882 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Самозанятые сформировали более 610 млн чеков, средняя сумма по ним составляет 1 446 рублей. Каждый день в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 7 тыс. человек.

ФНС также выяснила, что в основном самозанятые работают в такси, делают ремонт, оказывают маркетинговые услуги и доставляют товары. При этом больше всего получают граждане, работающие в IT-сфере, юристами, консультантами и проектировщиками.

Самая большая концентрация фрилансеров на 100 тыс. населения наблюдается в Москве — 6,8 тыс. человек, Санкт-Петербурге — 5,1 тыс. человек, Республике Татарстан — 4,3 тыс. человек, Московской области — 4,2 тыс. человек. Максимальный доход на одного самозанятого зафиксирован в Москве и области, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.

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42% участников проекта составляют женщины и 58% — мужчины. Их средний возраст составляет 35 лет.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует с 2019 года. В настоящее время он применяется на территории всей страны. Налоговая ставка составляет 4% при работе с физлицами, и 6% — с юридическими.

В ноябре прошлого года глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что число самозанятых в России сравнялось с числом индивидуальных предпринимателей. Тогда оно составляло 3,5 млн человек.

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