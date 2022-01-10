Число работников малого и среднего бизнеса в России сократилось за год на 5%

Среднесписочное число работников, занятых в малом и среднем бизнесе в России, по состоянию на 10 января 2022 года составило 14 662 197 человек, сократившись за год на 5%. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС.

На 10 января 2021 года на предприятиях малого и среднего бизнеса были заняты 15 491 144 человека.

При этом общая численность субъектов МСП (данные ФНС учитывают ИП и юридических лиц и не учитывают самозанятых) на 10 января этого года составила 5 866 703, что на 3% больше, чем на аналогичную дату 2021 года.

Число ИП за год выросло на 7,2% и составило 3 552 645. Число юрлиц сократилось на 2,4% — до 2 314 058.

Число субъектов МСП по округам. Данные ФНС на 10 января 2022 года

Наибольшее количество субъектов МСП по состоянию на 10 января 2022 года приходится на Центральный федеральный округ — 32% от общего количества в РФ, 18% всех МСП сосредоточено в Приволжском ФО, по 12% — в Северо-Западном ФО и Южном ФО, 10% — в Сибирском ФО, 8% — в Уральском ФО, 5% — в Дальневосточном ФО, 3% — в Северо-Кавказском ФО.

Почему сокращается занятость и растет число предприятий

Рост числа субъектов МСП в 2021 году обусловлен низкой базой. На фоне провала в экономике 2020 года снижалось и число малых предприятий — это объективный факт, объясняет советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«Вся динамика идет за счет ИП, количество юридических лиц стабильно. Индивидуальным предпринимателям надо в любом случае платить страховые взносы, а когда выручки нет, то это обременительно. Так что они закрывались. А когда ситуация стала налаживаться, то пошло обратное движение — бизнес стал возобновляться, пошли новые регистрации», — пояснил эксперт.

На количество занятых, по словам Свириденко, повлияло завершение программы ФОТ 2.0, которая предполагала поддержку численности персонала на определенном уровне. «Часто это делалось за счет временных работников. Когда необходимость отпала, то и привлекать такое количество людей стало не нужно», — заключил он.

Сокращение числа сотрудников в субъектах МСП — тренд развития самозанятости, считает общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарстана, депутат Казанской городской думы от Партии Роста Михаил Кузнецов. В четвертом квартале 2021 года число самозанятых в России сравнялось с количеством индивидуальных предпринимателей (ИП).

«Мы рискуем прийти к тому, что субъекты МСП будут нанимать других субъектов МСП, тех же самозанятых с целью уменьшения общей нагрузки на ФОТ, например, с 43% до 4 или 6%. Важно не забывать платить самозанятым с разных юрлиц, чтобы не попасть на трудовые отношения», — сообщил эксперт.

На увеличение числа новых субъектов также повлиял тренд перехода предпринимателей от ООО в пользу работы через ИП, потому что это менее затратно с точки зрения бухгалтерии и налоговой нагрузки, считает эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опора России» Сергей Елин.

«Второй фактор — это развитие институтов самозанятости. Большое количество работников ушли в свободное плавание, став самозанятыми или ИП, нестабильность пандемии этому также способствовала. Но, начиная предпринимательскую деятельность, они теряли свой статус как работника. И, соответственно, это повлияло на то, что количество оформленных в малом бизнесе работников уменьшилось, а количество зарегистрированных единиц (ИП, самозанятых) увеличилось», — объясняет Елин.

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