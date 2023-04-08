В Госдуме намерены ужесточить регулирование продажи вейпов и электронных сигарет

Депутаты Госдумы готовят законопроект об ужесточении правил оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в России. Если закон будет принят, продавать устройства можно будет только в розничных магазинах.

Документ предполагает запрет на:

Продажу «устройств для потребления никотиносодержащей продукции» и их составных частей на ярмарках, выставках, дистанционно, через автоматы, а также их доставку.

Выпуск и обращение электронных сигарет с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних».

Открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах. В таком случае продажа будет осуществляться по списку с названиями.

Скидки на устройства.

Кроме того, законодатели намерены ограничить рекламу с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств, а также запретить показывать ее детям младше 12 лет.

Цель документа, согласно тексту, — «защита жизни и здоровья несовершеннолетних». Среди авторов проекта: спикер палаты Вячеслав Володин, лидеры фракций, вице-спикеры Ирина Яровая, Петр Толстой и другие.

«Под законопроектом поставили свои подписи почти 400 депутатов от всех фракций», — написал Толстой в своем Telegram.

По словам политика, «последуют и другие шаги», включая ужесточение ответственности за нарушение закона.

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