Госдума приняла закон об ужесточении продажи вейпов

Госдума 11 апреля приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и ужесточила правила выкладки устройств в магазинах и выпуск продукции с ароматизаторами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Что запрещает документ:

розничную торговлю вейпами и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли»;

выпуск и продажу никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками. Так предполагается снизить привлекательность вейпов для несовершеннолетних;

открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что также планируется «вносить изменения в налоговое законодательство, которое сделает вейпы в принципе недоступными».

Володин дал поручение профильным комитетам рассмотреть запрет вейпов в России в январе 2023 года. В феврале «минимизировать употребления вейпов» также призвал глава Минздрава Михаил Мурашко.

С 7 февраля полный запрет на продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей установил Wildberries. Чере несколько дней площадка даже внедрила бота на основе искусственного интеллекта для «борьбы с вейпами».

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