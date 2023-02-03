Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей

Wildberries запрещает продавать на площадке безникотивновые вейпы и курительные смеси, ограничение вступит в силу 7 февраля.

В пресс-службе компании агентству ТАСС рассказали, что некоторые продавцы реализуют никотиновую продукцию под видом безникотиновой.

«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых», — уточнили в маркетплейсе.

Там добавили, что сведения о новых условиях доведены до продавцов в договоре-оферте 31 января. По правилам площадки, реализация изделий, содержащих никотин, запрещена, однако в существующих требованиях недобросовестные продавцы находят лазейки.

С 7 февраля на Wildberries не удастся купить вейпы, смеси, электронные сигареты и другие аппараты для курения, а также жидкости, которыми они заправляются.

В прошлом году маркетплейс запретил продажу кальянов.

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