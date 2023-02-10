Wildberries запустил бота на основе ИИ для «борьбы с вейпами»

Wildberries за неделю снял с продажи более 50 тыс. предложений безникотиновых вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, однако продавцы пытаются обойти систему проверки. Для «борьбы с вейпами» маркетплейс решил запустить бота на основе искусственного интеллекта.
«За последнюю неделю мы сняли с продажи уже свыше 50 тыс. предложений безникотиновых вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей. Несмотря на введенный запрет продаж и санкции, вплоть до приостановки сотрудничества, некоторые недобросовестные продавцы пытаются обойти систему проверки и разместить свои объявления о продаже», — сообщил RB.RU представитель Wildberries.
После этого маркетплейс решил запустить специальную программу-бот на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Онлайн-ритейлер считает, что она позволит увеличить «в десятки раз» эффективность работы по противодействию запрещенной продукции на маркетплейсе.
Программа-бот анализирует карточки товаров, описание продукции, изображения и определяет запрещенную продукцию. После этого бот автоматически скрывает товар в каталоге сайта и мобильном приложении.
С 7 февраля Wildberries полностью запретил продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых, и внес соответствующие изменения в договор-оферту. В компании уверяют, что некоторые продавцы реализуют никотиновую продукцию под видом безникотиновой.
Фото на обложке: Unsplash
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