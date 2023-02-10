Wildberries за неделю снял с продажи более 50 тыс. предложений безникотиновых вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, однако продавцы пытаются обойти систему проверки. Для «борьбы с вейпами» маркетплейс решил запустить бота на основе искусственного интеллекта.

Wildberries запустил бота на основе ИИ для «борьбы с вейпами»