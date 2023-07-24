Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

К концу 2023 года объем российского гостиничного рынка может составить 785 млрд рублей. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в прогнозе сервиса «Яндекс Путешествия», с которым ознакомился «Коммерсантъ».

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд рублей

Среди факторов роста  — развитие внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей у россиян отдыхать за границей и ожидаемого притока туристов из Китая и Ирана. 

Сами участники рынка считают возможный рост сегмента в денежном выражении «формальным» из-за серьезного увеличения издержек и невозможности заметно повышать стоимость своих услуг. За вычетом инфляции оборот рынка пока не может восстановиться к показателям 2019 года, говорят они.

  • Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Во время пандемии COVID-19 граждане выкупали номера в день заселения из-за опасения внезапных ограничений. Сейчас туристы опасаются нехватки качественных гостиниц с оптимальной стоимостью проживания на популярных направлениях. Увеличившаяся глубина бронирования также позволяет отельерам регулировать тарифы и планировать расходы, добавляют эксперты.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Маркет» будет продавать товары зарубежных продавцов, атака дронов: главное 24 июля
  2. 2 Россияне стали чаще интересоваться статусом самозанятого
  3. 3 ЛДПР предлагает ввести номерные знаки для электросамокатов и моноколес
  4. 4 Кабмин РФ расширил список допустимых видов деятельности для инвесторов ТОР
  5. 5 6 нюансов, которые нужно учесть при сдаче магазина в аренду
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2023

Стартап Хаб казанского ИТ-парка

26 июля 2023

Пилотирование финтех-проектов с Банком Уралсиб

26 июля 2023

Corporates to Startups

Все ВОЗМОЖНОСТИ