К концу 2023 года объем российского гостиничного рынка может составить 785 млрд рублей. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в прогнозе сервиса «Яндекс Путешествия», с которым ознакомился «Коммерсантъ».

К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд рублей