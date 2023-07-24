К концу 2023 года объем гостиничного рынка России может составить 785 млрд рублей

К концу 2023 года объем российского гостиничного рынка может составить 785 млрд рублей. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в прогнозе сервиса «Яндекс Путешествия», с которым ознакомился «Коммерсантъ».
Среди факторов роста — развитие внутреннего туризма из-за сократившихся возможностей у россиян отдыхать за границей и ожидаемого притока туристов из Китая и Ирана.
Сами участники рынка считают возможный рост сегмента в денежном выражении «формальным» из-за серьезного увеличения издержек и невозможности заметно повышать стоимость своих услуг. За вычетом инфляции оборот рынка пока не может восстановиться к показателям 2019 года, говорят они.
- Россияне начали бронировать проживание в гостиницах РФ в среднем за десять дней до заезда. Во время пандемии COVID-19 граждане выкупали номера в день заселения из-за опасения внезапных ограничений. Сейчас туристы опасаются нехватки качественных гостиниц с оптимальной стоимостью проживания на популярных направлениях. Увеличившаяся глубина бронирования также позволяет отельерам регулировать тарифы и планировать расходы, добавляют эксперты.
Фото на обложке: New Africa /
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