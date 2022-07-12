На «Госуслугах» запустили сервис купли-продажи автомобиля

Минцифры вместе с МВД запустили на «Госуслугах» сервис купли-продажи автомобиля, сообщила пресс-служба Минцифры. Туда уже встроен шаблон договора, сервис автоматически проверяет машину на предмет залога и других стоп-факторов.
Теперь договор о продаже транспортного средства можно заключить полностью онлайн, он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге.
Шаблон договора купли-продажи уже встроен в сервис. Сделку можно будет оформить без очной встречи продавца и покупателя.
Разработчики сервиса уверяют, что заполнение и подписание договора обеими сторонами займет не более 10 минут. В процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на машину ограничения, не в розыске ли она, не находится ли в залоге.
Обязательные условия для использования сервиса: продавец и покупатель должны быть старше 18 лет, иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах», а также установленное в телефоне приложение «Госключ» (с помощью него продавец и покупатель подписывают договор).
Как оформляется электронный договор купли-продажи авто:
- Заполнять договор начинает продавец, выбрав из перечня принадлежащих ему транспортных средств нужное.
- Данные об автомобиле заполняются автоматически, после чего происходит проверка ТС. Если какая-то из проверок не удалась, об этом предупреждают и продавца, и покупателя.
- Договор подписывается с помощью приложения «Госключ».
- Покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней.
Фото на обложке: Unsplash
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