На одном из теневых форумов были публично выложены персональные данные с портала «Госуслуг». Пострадали анкеты более 28 тысяч пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна.

«Ъ»: в сеть утекли данные почти 30 тысяч пользователей «Госуслуг»