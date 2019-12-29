«Ъ»: в сеть утекли данные почти 30 тысяч пользователей «Госуслуг»
На одном из теневых форумов были публично выложены персональные данные с портала «Госуслуг». Пострадали анкеты более 28 тысяч пользователей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна.
Как заявил Оганесян, предположительно в базе находятся данные о жителях Ханты-Мансийского автономного округа. В открытом доступе они находятся как минимум с 3 декабря 2019 года — в этот день поисковик проиндексировал соответствующий сервер.
Структура записей разнится, но в них есть ФИО, даты рождения, номера СНИЛС, ИНН, телефоны, электронные адреса, информация о детях и другие конфиденциальные сведения.
Сообщается также о том, что на форум выложены и токены авторизации, но пока нельзя точно установить, можно ли с их помощью авторизовываться в личных кабинетах.
Как позднее заявили «Коммерсанту» в Минкомсвязи, на 15:00 29.12.2019 по факту инцидента проводится проверка, уязвимость закрыта, системы работают в штатном режиме.
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