На «Госуслугах» запустили выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов

В России разработана инфраструктура для поддержания безотказной работы российских информационных ресурсов, сообщила пресс-служба подведомственного Минцифры предприятия НИИ «Восход». Созданная для этих целей информационная система Национального удостоверяющего центра (НУЦ) выпускает TLS-сертификаты с применением как российских, так и иных криптографических алгоритмов.

«По поручению Минцифры России на базе Национального удостоверяющего центра НИИ "Восход" обеспечивает возможность для российских владельцев сайтов получать сертификаты безопасности без обращения в иностранные удостоверяющие центры, что актуально в условиях санкционной политики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатно получить один или несколько TLS-сертификатов и встроить их в свои информационные ресурсы может любое юрлицо или госорган. Получить сертификат можно в онлайн-режиме через портал «Госуслуг» в течение 5 рабочих дней, пояснили в НИИ «Восход». Корневой сертификат НУЦ доступен для скачивания по ссылке.

TLS/SSL-сертификаты используют для безопасного соединения по протоколу HTTPS между сайтом и браузером пользователя для защиты передаваемых данных от перехвата и подмены. В случае отсутствия такого сертификата веб-браузеры блокируют доступ к сайту. Сейчас работу российских сертификатов поддерживают отечественные браузеры «Яндекс.Браузер» и «Атом».

Получение сертификатов НУЦ позволит защитить российских пользователей от угроз в интернете, обеспечить суверенитет и целостность передаваемых данных между госорганами, организациями и гражданами.

В начале марта 2022 года стало известно о планах Минцифры организовать бесплатную выдачу российских сертификатов для сайтов и обязать все браузеры, которые работают в России, их поддерживать. Решение было принято в связи с уходом иностранных удостоверяющих центров от российских клиентов из-за санкций.

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