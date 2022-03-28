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На «Госуслугах» запустили выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В России разработана инфраструктура для поддержания безотказной работы российских информационных ресурсов, сообщила пресс-служба подведомственного Минцифры предприятия НИИ «Восход». Созданная для этих целей информационная система Национального удостоверяющего центра (НУЦ) выпускает TLS-сертификаты с применением как российских, так и иных криптографических алгоритмов.

На «Госуслугах» запустили выдачу сертификатов безопасности для российских сайтов

«По поручению Минцифры России на базе Национального удостоверяющего центра НИИ "Восход" обеспечивает возможность для российских владельцев сайтов получать сертификаты безопасности без обращения в иностранные удостоверяющие центры, что актуально в условиях санкционной политики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатно получить один или несколько TLS-сертификатов и встроить их в свои информационные ресурсы может любое юрлицо или госорган. Получить сертификат можно в онлайн-режиме через портал «Госуслуг» в течение 5 рабочих дней, пояснили в НИИ «Восход». Корневой сертификат НУЦ доступен для скачивания по ссылке.

TLS/SSL-сертификаты используют для безопасного соединения по протоколу HTTPS между сайтом и браузером пользователя для защиты передаваемых данных от перехвата и подмены. В случае отсутствия такого сертификата веб-браузеры блокируют доступ к сайту. Сейчас работу российских сертификатов поддерживают отечественные браузеры «Яндекс.Браузер» и «Атом».

Получение сертификатов НУЦ позволит защитить российских пользователей от угроз в интернете, обеспечить суверенитет и целостность передаваемых данных между госорганами, организациями и гражданами. 

В начале марта 2022 года стало известно о планах Минцифры организовать бесплатную выдачу российских сертификатов для сайтов и обязать все браузеры, которые работают в России, их поддерживать. Решение было принято в связи с уходом иностранных удостоверяющих центров от российских клиентов из-за санкций.

Фото на обложке: Robert Avgustin / Shutterstock

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