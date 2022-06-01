Кабмин потребовал от чиновников вести рабочие переписки в мессенджере от VK

Правительство планирует перевести рабочую переписку чиновников, в том числе глав регионов, в специальный сервис для госслужащих, который разработала VK. Минцифры надеется заменить им зарубежные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также программы для видеосвязи и электронной почты.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал главе Минцифры Максуту Шадаеву поручение к 3 июня разослать высшим должностным лицам российских регионов рекомендации установить отечественные мессенджеры, пишет «Коммерсантъ».
Чернышенко обратил внимание на необходимость в рамках служебной деятельности пользоваться только российскими средствами обмена мгновенными сообщениями. При этом он сослался на пункты списка поручений правительства от марта 2020 года, когда чиновников переводили на «удаленку» из-за COVID-19.
Мессенджер, о котором идет речь, — часть разработанного VK автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС). Он работает в браузере и объединяет почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.
В Минцифры добавили, что платформа уже внедряется в органах власти, до конца следующего года на ее основе создадут федеральную госсистему, к которой подключат всех госслужащих.
Цель, как сообщили в ведомстве, импортозаместить мессенджеры Telegram и WhatsApp, почтовый сервер Microsoft Exchange, облачный софт для офиса Google Docs, сервисы видеосвязи Zoom и Skype.
Фото на обложке: VK
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