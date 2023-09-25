Поставщики из числа малого и среднего бизнеса в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — с начала года заключили 3099 договоров в рамках закупок по 223-ФЗ на общую сумму 6,8 млрд рублей. Такие данные приводит Корпорация МСП.

Назван топ закупок государства у малого бизнеса из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей