Назван топ закупок государства у малого бизнеса из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Поставщики из числа малого и среднего бизнеса в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — с начала года заключили 3099 договоров в рамках закупок по 223-ФЗ на общую сумму 6,8 млрд рублей. Такие данные приводит Корпорация МСП.
По 223-ФЗ работают организации, в уставном капитале которых, помимо собственных средств, есть доля государства в размере 50% и больше. Сейчас компании с госучастием обязаны совершать у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема.
Участниками закупок по 223-ФЗ с начала 2023 года в новых регионах стали 352 заказчика и 857 субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП), общая сумма — 6,83 млрд рублей.
В топ закупок вошли поставка угольной продукции, оказание услуг по перевозке грузов, охранные услуги, поставка комбикорма и электроэнергии.
- В настоящее время наибольшую активность в закупках среди новых регионов проявляет ДНР — 434 МСП-поставщика, которые заключили договоры на 3,7 млрд рублей.
- В Херсонской области 186 представителя малого и среднего бизнеса заключили договоров на 1,8 млрд рублей.
- В Луганской народной Республике участниками закупок стали 251 МСП-поставщиков на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей.
- В Запорожской области — 5 предприятий и 51,2 млн рублей соответственно.
Фото на обложке: Unsplash
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