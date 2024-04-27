Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки до 30 апреля 2025 года

Правительство РФ решило продлить требование об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров еще на один год — до 30 апреля 2025 года, следует из сообщения кабмина в Telegram-канале.
Мера вступила в силу с октября 2023 года, срок действия истекал 30 апреля 2024 года. Текущее постановление продляет ее до 30 апреля 2025 года.
«Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — говорится в сообщении.
Одновременно с этим был увеличен срок зачисления валютной выручки экспортерами на счета — с 90 до 120 дней.
В настоящее время экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Решение приняли на фоне стабилизации курса доллара более 100 рублей.
По курсу ЦБ РФ на 27 апреля стоимость одного доллара достигает 92 рублей. Самых низких значений после введения меры курс доллара достигал в ноябре и январе — 87 рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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