Правительство РФ выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда на фоне санкций

На поддержку рынка труда и предупреждение безработицы на фоне антироссийских санкций направят более 39 млрд рублей. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

На создание в регионах временных рабочих мест для граждан, которые находятся на грани увольнения и на оплачиваемые общественные работы для тех, кто зарегистрировался на бирже труда выделят свыше 25,5 млрд рублей. Этой помощью смогут воспользоваться 400 тыс. человек.

Еще более 7 млрд рублей направят на развитие региональных программ. Сотрудники промпредприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить допобразование. Такой мерой смогут воспользоваться 125 тыс. граждан, которых может коснуться увольнение.

По данным пресс-службы, почти 6 млрд рублей пойдут на гранты некоммерческим организациям для организации переобучающи курсов. После их окончания еще не менее 100 тыс. человек получат востребованные навыки и около 75 тыс. смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

«Это лишь часть мер, которые Правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», – отметил Михаил Мишустин.

Власти планирует направить 1 трлн рублей на поддержку российской экономики в условиях санкций. Большая часть из средств пойдет на стимулирование занятости, транспортной и строительной отраслей. Среди других инициатив — повышение порога страхования вкладов с 1,4 до 2 млн рублей.

На социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда, выделят 462 млрд рублей. Из этих средств 317,2 млрд направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан без изменения размера».

Правительство также намерено увеличить максимальный размер застрахованных вкладов в банках с 1,4 до 2 млн рублей. Специалисты уверены, что повышение уровня страховки поможет привлечь дополнительные средства граждан. К тому же, это позволит расширить базу вкладов, средства можно использовать на кредитование реального сектора, предприятий и т.д., что обеспечит рост экономики.

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