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Открыта регистрация на митап GPB.Talks по теме банков будущего с ИИ

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

21 апреля пройдет онлайн-митап проекта GPB.Talks на тему «Банки будущего. Внедрение AI». Для участия нужно зарегистрироваться.

Открыта регистрация на митап GPB.Talks по теме банков будущего с ИИ

Спикеры обсудят:

  • области применения искусственного интеллекта;
  • кейсы использования ИИ в банках;
  • распознавание речи клиентов с помощью ИИ;
  • ИИ вместо операторов кол-центров и другие темы.

Перед участниками выступят:

  • Адель Валлиулин, начальник отдела искусственного интеллекта «Газпромбанка»;
  • Герман Михайлов, руководитель направления по работе с финансовыми институтами в ЦРТ;
  • Артём Петренко, руководитель по стратегии и развитию канала «Голосовые роботы» в «МегаФоне».

После выступлений гости смогут задать вопросы спикерам. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.

Партнер митапа — Startech.vc.

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Фото на обложке: Tupungato / Shutterstock

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