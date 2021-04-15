Открыта регистрация на митап GPB.Talks по теме банков будущего с ИИ

Евгения Хрисанфова
21 апреля пройдет онлайн-митап проекта GPB.Talks на тему «Банки будущего. Внедрение AI». Для участия нужно зарегистрироваться.
Открыта регистрация на митап GPB.Talks по теме банков будущего с ИИЕвгения Хрисанфова
Спикеры обсудят:
- области применения искусственного интеллекта;
- кейсы использования ИИ в банках;
- распознавание речи клиентов с помощью ИИ;
- ИИ вместо операторов кол-центров и другие темы.
Перед участниками выступят:
- Адель Валлиулин, начальник отдела искусственного интеллекта «Газпромбанка»;
- Герман Михайлов, руководитель направления по работе с финансовыми институтами в ЦРТ;
- Артём Петренко, руководитель по стратегии и развитию канала «Голосовые роботы» в «МегаФоне».
После выступлений гости смогут задать вопросы спикерам. Узнать подробности программы и зарегистрироваться можно на странице мероприятия.
Партнер митапа — Startech.vc.
Фото на обложке: Tupungato / Shutterstock
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