Рогозин заявил о «скорейшем» переходе российских самолетов с GPS на ГЛОНАСС

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о совместной с Росавиацией и Минтрансом работе по «скорейшему оборудованию» российских самолетов системой ГЛОНАСС вместо GPS.
«Мы сейчас отработаем с Росавиацией, с Министерством транспорта скорейшее оборудование тех самолетов, которые сохранились на территории России, которые сейчас требуют технической поддержки. Вот в рамках этой технической поддержки мы установим ГЛОНАССы», — заявил глава «Роскосмоса».
По словам Рогозина, после оснащения российской системой у самолетов не будет проблем ни с точностью навигации, ни с заходом на посадку, ни с самой посадкой, если «соответствующие службы и авиационные компании проведут работу должным образом».
В пятницу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям готовиться к полетам без GPS. Ведомство опасается неполадок в работе навигационной системы из-за участившихся случаев «глушения» и подмены сигналов.
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