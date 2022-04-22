Росавиация рекомендовала авиакомпаниям готовиться к полетом без GPS

Росавиация предупредила авиакомпании готовиться к полетам без навигационной спутниковой системы (GPS) США. Ведомство опасается неполадок в ее работе и ссылается на доклад Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), которое упоминало об участившихся случаях «глушения» сигналов системы.

Проблемы с GPS могут привести к снижению точности навигационных параметров и невозможности использования системы для навигации. Из-за таких сбоев могут срабатывать предупреждения о сближении с землей, потере доступа к системе автоматического оповещения и данным о параметрах ветра, земли и рельефа, а также об отказе или сбое услуг связи, навигации и мониторинга, передают «Ведомости».

Пилотам рекомендовали сообщать диспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS». Авиакомпании должны провести с летным составом занятия для отработки действий на случай сбоев в работе спутниковых систем навигации.

Рекомендации связаны с отчетом EASA от 17 марта. В документе говорится, что после начала спецоперации на Украине участились случаи «глушения» GPS и подмены сигнала. Инциденты зафиксированы в районе Калининградской области, в Балтийском и Черном морях, в восточной части Финляндии, в районе Восточного Средиземноморья и северной части Ирака.

Собеседник издания в Росавиации заверил, что при полетах без GPS для пассажиров ничего не изменится, так как у российских самолетов есть альтернативная система навигации.

Другой собеседник в российской авиакомпании добавил, что GPS только корректирует координаты в зависимости от пройденного пути, и эту коррекцию можно производить по наземным радионавигационным средствам и с помощью диспетчера.

С 24 февраля Росавиация отменила полеты в 12 южных городов России, затем она стала продлевать ограничения. Сейчас полеты отмененны в 11 аэропортов юга и центра РФ до 25 апреля: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В середине марта EASA отозвало действие сертификатов российских авиакомпаний. Решение в компании объяснили введенными санкциями против авиаотрасли России. Компании не смогут воспользоваться возможностями сертификатов до восстановления действия. Новые и поданные заявки на сертификацию рассмариваться не будут.

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