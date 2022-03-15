EASA отозвало сертификаты для российских авиакомпаний

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) отозвало действие сертификатов российских авиакомпаний. Решение в компании объяснили введенными санкциями против авиаотрасли России.

Европейский регулятор отзывает сертификаты также на продукцию, запасные части и приборы, на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец документа находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции, говорится на сайте агентства.

Компании не смогут воспользоваться возможностями сертификатов до восстановления действия. Новые и поданные заявки на сертификацию рассмариваться не будут.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной операции на Украине. После этого начались первые объявления о закрытии воздушных границ для России. RB.RU собрал список стран, которые закрыли воздушное пространство для российской авиации.

Крупнейшие российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Победу» и S7, объявили о приостановке полетов за границу. Затем один из крупнейших лизингодателей в мире AerCap расторг отношения с Россией из-за санкций. Самолеты компании находятся в лизинге у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Якутии», Azur Air и других.

Вы также можете ознакомиться со списком стран, которые перестали выдавать визы гражданам России.

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