Дмитрий Рогозин сообщил о планах США отключить Россию от GPS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах США отключить Росcию от GPS в рамках санкций. Об этом он сообщил во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«Напрягаться» из-за этого, по его словам, не стоит, так как существует аналог в виде российской системы ГЛОНАСС, к которой подключен каждый смартфон, передают РИА Новости.

Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС — аналог американской GPS — была принята в эксплуатацию в 1993 году. Она предназначена для определения с помощью портативных спутниковых приборов-навигаторов местоположения и скорости движения морских, воздушных и сухопутных объектов, в том числе людей, с точностью до одного метра.

В июне прошлого года Роскосмос объявил о планах создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей за 1,2 млрд рублей. Это следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок. Ожидается, что центр будет предоставлять гражданским пользователям, в том числе за рубежом, информацию о текущем и прогнозируемом состоянии спутниковой навигации. Центр также будет способен проводить оценку потребительских характеристик навигационной аппаратуры и определять орбиты гражданских спутников.

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