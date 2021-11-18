Компания с украинскими корнями Grammarly привлекла $200 млн от BlackRock и ряда инвесторов

Онлайн-сервис для помощи в написании текстов Grammarly привлек $200 млн финансирования при оценке в $13 млрд. В раунде приняли участие ряд инвесторов, среди которых Baillie Gifford, а также фонды под управлением BlackRock.
Компания планирует направить инвестиции на внедрение инноваций и расширение команды, сообщил TechCrunch. В частности, компания продолжит развивать свои технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.
Также Grammarly намерен увеличивать число пользователей сервиса. Компания расширила свои продуктовые предложения с запуском Grammarly для Mac и Windows в начале этой недели. Новое десктопное приложение можно использовать в таких приложениях, как Microsoft Office, Slack, Discord, Jira и других.
Недавно компания объявила о запуске Grammarly для разработчиков. Теперь программисты смогут встраивать функции редактирования текста Grammarly в любое веб-приложение.
Предыдущий раунд финансирования Grammarly состоялся в октябре 2019 года, когда компания привлекла $90 млн при оценке более $1 млрд. Этот раунд возглавил General Catalyst, который уже вкладывался в компанию в мае 2017 года. Тогда Grammarly привлекла $110 млн. Этот рануд стал первым для стартапа.
Grammarly развивает онлайн-сервис на основе ИИ для помощи в написании текстов на английском языке. Компания основана в 2009 выходцами из Украины Максимом Литвиным, Алексеем Шевченко и Дмитрием Лидером. Grammarly использует сложные алгоритмы и машинное обучение, чтобы давать рекомендации по улучшению письменных текстов.
Сегодня Grammarly работает с более чем 500 тыс. приложений и веб-сайтов, включая почтовые клиенты, корпоративное программное обеспечение и текстовые редакторы. Компания работает по модели freemium, где платные подписки предоставляют пользователям больше инструментов. Стоимость полатных подписок составляет от $12 до $30 в месяц.
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Фото на обложке: dennizn /
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