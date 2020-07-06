Кафе и гостиницы с лицензией на алкоголь получат субсидии от Москвы
Рестораны, кафе и гостиницы столицы с лицензией на продажу подакцизных товаров смогут получить городские субсидии. Об этом говорится в сообщении департамента предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы, на него ссылается РБК.
В департаменте указали, что вторая волна приема заявок на помощь городских властей начнется 10 июля и продлится до 28 августа.
Первый этап приема заявок кончился 11 июня, однако указанные компании не могли воспользоваться господдержкой из-за действующих ограничений, говорится в сообщении.
«Мы получали большое количество обращений от представителей гостиничного бизнеса и общепита с просьбой разрешить эту проблему. Именно они оказались в числе наиболее пострадавших отраслей», — пояснил руководитель департамента Алексей Фурсин.
По его словам, для этого были подготовлены и направлены в правительство изменения в законодательство, благодаря которым предприятия получат все виды поддержки, в том числе субсидии для гостиниц и тех, кто реализует продукцию через сервисы доставки.
В департаменте добавили, что согласно постановлению кабмина от 24 июня, до конца года для таких компаний снимут ограничение на получение финансовой поддержки.
Фото: Unsplash
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