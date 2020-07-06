Рестораны, кафе и гостиницы столицы с лицензией на продажу подакцизных товаров смогут получить городские субсидии. Об этом говорится в сообщении департамента предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы, на него ссылается РБК.

Кафе и гостиницы с лицензией на алкоголь получат субсидии от Москвы