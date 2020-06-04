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Государство предложит гранты разработчикам приложений по изоляции людей

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Власти выделят 1 млрд рублей на гранты стартапам, которые создают приложения для социальной изоляции. Это предусмотрено в плане восстановления экономики после эпидемии. Об этом сообщает Forbes.

Государство предложит гранты разработчикам приложений по изоляции людей

Решения для удаленной работы, учебы и досуга, онлайн-занятости, сервисы для общения и телемедицины названы приоритетными в ИТ-отрасли. Для их создания и развития запланировано выделить 1 млрд рублей в 2020 году. План восстановления экономики уже одобрен Владимиром Путиным.

Гранты будут выдаваться через институты развития: фонд «Сколково», Российская венчурная компания (РВК), Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд Бортника и так далее.

В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» отметили, что планируется отобрать около 300 проектов на разных этапах развития. При этом приложения должны решать задачу по снижению количества физических контактов между людьми.

Во время пандемии СOVID-19 резко возрос спрос на решения для удаленной работы. Например, выручка компании Zoom, предоставляющей сервис видеоконференций, выросла на 169% в первом квартале 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Количество пользователей при этом увеличилось на 354%.

Фото: McLittle Stock / Shutterstock

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