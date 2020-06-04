Выручка сервиса видеоконференций Zoom выросла на 169%

Компания Zoom Video Communications, которая развивает одноименный сервис видеоконференций, опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. Выручка компании составила $328,2 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 169%.

Чистая прибыль Zoom Video Communications составила $27 млн — по $0,09 на акцию. Компания предполагает дальнейший рост и рассчитывает, что во втором квартале выручка составит $490-500 млн.

Как отметил основатель и глава Zoom Эрик Юань, на развитие сервиса повлияла эпидемия коронавируса.

«Мы были поражены ростом глобального спроса на Zoom в первом квартале. Эпидемия коронавируса потребовала решений для удаленной коммуникации. Люди использовали Zoom для работы, учебы и личной жизни», — рассказал основатель Zoom.

Согласно финансовому отчету компании, к концу первого квартала у Zoom было около 265,4 тысячи корпоративных пользователей с коллективом более десяти сотрудников. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество пользователей выросло на 354%.

Zoom появился в 2011 году. Сегодня это один из самых популярных сервисов видеоконференций в мире. Он позволяет совершать видеозвонки без регистрации: участники присоединяются к конференции по ссылке от организатора.

В то же время Zoom критикуют за проблемы с безопасностью. В марте газета The Washington Post сообщила, что записи 15 тысяч конференц-звонков Zoom оказались в открытом доступе. Компания в ответ написала в блоге, что в течение трех месяцев решит вопросы с безопасностью. Google и SpaceX запретили сотрудникам использовать Zoom на рабочих компьютерах.

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