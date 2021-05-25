Microsoft с партнерами основала Фонд экологичного ПО

Microsoft, GitHub, Accenture и ThoughtWorks при поддержке Linux Foundation основали некоммерческую организацию Green Software Foundation (Фонд экологичного программного обеспечения). Анонс был сделан в ходе конференции Microsoft Build 2021.

Задачи Green Software Foundation:

Создание отраслевых стандартов по разработке экологичного программного обеспечения. Принятие подобных стандартов позволит сформировать единый подход к измерению и оценке влияния программного обеспечения на экологию. Фонд будет содействовать в принятии этих стандартов.

Ускорение инноваций. Фонд будет стимулировать создание проектов с открытым исходным кодом и открытыми данными, которые нацелены на создание экологичных приложений. Также организация будет работать вместе с некоммерческими партнерами и научными кругами над исследованиями в данной области.

Повышение осведомленности компаний и разработчиков об экологичном подходе к разработке ПО. Планируется создавать программы для лидеров мнений, организовывать обучение для разработчиков, а также проводить мероприятия для привлечения внимание к данной теме.

Наряду с партнерами-учредителями, к фонду уже присоединились компания Goldman Sachs и некоммерческие организации, включая Leaders for Climate Action, Watt Time и The Green Web Foundation. Все организации, которые разделяют приверженность принципам устойчивого развития, также могут присоединиться к фонду, чтобы помочь развитию экологичного ПО.

Растущее энергопотребление является одной из самых актуальных проблем: на сегодняшний день на центры обработки данных по всему миру приходится 1% мирового спроса на электроэнергию, а в ближайшее десятилетие прогнозируется рост этого показателя до 3-8%.

Green Software Foundation стремится помочь разработчикам программного обеспечения внести свой вклад в достижение глобальных целей по сокращению выбросов парниковых газов компаниями ИТ-сектора на 45% к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением по климату.

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