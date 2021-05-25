Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Microsoft с партнерами основала Фонд экологичного ПО

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Microsoft, GitHub, Accenture и ThoughtWorks при поддержке Linux Foundation основали некоммерческую организацию Green Software Foundation (Фонд экологичного программного обеспечения). Анонс был сделан в ходе конференции Microsoft Build 2021.

Microsoft с партнерами основала Фонд экологичного ПО

Задачи Green Software Foundation:

  • Создание отраслевых стандартов по разработке экологичного программного обеспечения. Принятие подобных стандартов позволит сформировать единый подход к измерению и оценке влияния программного обеспечения на экологию. Фонд будет содействовать в принятии этих стандартов.
  • Ускорение инноваций. Фонд будет стимулировать создание проектов с открытым исходным кодом и открытыми данными, которые нацелены на создание экологичных приложений. Также организация будет работать вместе с некоммерческими партнерами и научными кругами над исследованиями в данной области.
  • Повышение осведомленности компаний и разработчиков об экологичном подходе к разработке ПО. Планируется создавать программы для лидеров мнений, организовывать обучение для разработчиков, а также проводить мероприятия для привлечения внимание к данной теме.

Наряду с партнерами-учредителями, к фонду уже присоединились компания Goldman Sachs и некоммерческие организации, включая Leaders for Climate Action, Watt Time и The Green Web Foundation. Все организации, которые разделяют приверженность принципам устойчивого развития, также могут присоединиться к фонду, чтобы помочь развитию экологичного ПО.

Растущее энергопотребление является одной из самых актуальных проблем: на сегодняшний день на центры обработки данных по всему миру приходится 1% мирового спроса на электроэнергию, а в ближайшее десятилетие прогнозируется рост этого показателя до 3-8%.

Green Software Foundation стремится помочь разработчикам программного обеспечения внести свой вклад в достижение глобальных целей по сокращению выбросов парниковых газов компаниями ИТ-сектора на 45% к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 D2C-платформа для handmade-мастеров Livemaster интегрировала 3D-изображения в карточки товаров
  2. 2 Intel — большая история успеха
  3. 3 Партнерство Илона Маска и Microsoft позволит «писать» приложения без знания кода
  4. 4 Роскомнадзор намерен блокировать несоблюдающие закон VPN-сервисы
  5. 5 Ультразвук и никакой термообработки: как стартап Sound Nutrition производит протеиновые батончики
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ